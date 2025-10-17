Yayladağı'nda Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü A.B. (55) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, A.B.'yi traktörün altından çıkardı ancak kurtarılamadı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
A.B. (55) idaresindeki traktör, Yukarıokçular Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan A.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.B'nin cenazesi, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.