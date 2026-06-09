Hatay'da kaybolan çiftçi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tarlasını sürmek için evden ayrılan 54 yaşındaki Durdu Çelenk, AFAD ve jandarma ekiplerinin 16 saatlik çalışması sonucu bitkin halde bulundu. Çiftçi, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tarlasını sürmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan çiftçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Bezge Mahallesi'nde yaşayan Durdu Çelenk (54), dün tarlasını sürmek için evden ayrıldı.
Evine geri dönmeyen Çelenk'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 16 saat süren çalışması sonucu Çelenk, evinin yakınlarındaki arazide bitkin halde bulundu.
Çelenk, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.