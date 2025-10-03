Yayladağı'nda Bilim Şenliği Devam Ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında düzenlenen "Bilim Şenliği" sürüyor.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Devrent Sosyal Tesisleri'nde devam eden şenlik alanını ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, alandaki faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Yazıcı, şenliğin önemine dikkat çekerek bilimin toplumları ileriye taşıyan güç olduğuna belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil de şenliğin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir de şenlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.