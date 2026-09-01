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Yayladağı Belediyesi'nden Bayırbucak'a Destek Ziyareti

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Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Bayırbucak bölgesine ön inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Bölgedeki ihtiyaçları tespit ettiklerini ve destek çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yalçın, bölgede koordinatör belediye olarak görev üstleneceklerini açıkladı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde incelemelerde bulunarak, bölge halkının ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini ve destek çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yalçın, 2011'de Suriye'de başlayan savaşın ardından 2012'den itibaren Bayırbucak bölgesinden çok sayıda Suriyelinin Yayladağı'nda misafir edildiğini hatırlatarak Suriye'nin yeniden toparlanmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Yayladağı Belediyesi olarak Dışişleri Bakanlığından alınan izinle Bayırbucak'taki bazı beldelerle "kardeş belde" ilişkisi kurduklarını aktaran Yalçın, bölgedeki belediye başkanlarıyla da iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Suriye'nin toparlanma sürecine girmesiyle Bayırbucak bölgesine ön inceleme ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek burada yapılabilecek destek çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Yalçın, Yayladağı Belediyesinin bölgede koordinatör belediye olarak görev üstleneceğini, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Bayırbucak'a destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlara da öncülük edeceklerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında Bayırbucak bölgesindeki Saray köyünde incelemelerde bulunduklarını söyleyen Yalçın, bölge halkının yeniden kendi topraklarına yerleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yalçın, "Artık kendi topraklarında kendi geçimlerini idame ettirecek hale yavaş yavaş geliyorlar. Bizler de Yayladağı Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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