Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 51 yaşındaki Abdulmenaf Kısak ve 14 yaşındaki oğlu Bayram Kısak hayatını kaybetti.

Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak'a (14) yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.

