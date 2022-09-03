Yaylada otlayan hayvanlara ayı saldırdı! Çobanın ilginç "Kanka" tepkisi kamerada Güncel Haberler Artvin'in Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanın sürüsüne ayı saldırdı. O anları kamera ile kayıt altına alan çoban ayıya, "Sen yolu şaşırmışsın kanka malı ürkütme" diyerek seslendi. Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlçeye bağlı Arpalı Köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Serkan Aydın bir anda boz bir ayının büyükbaş hayvanlarına doğru yaklaştığını gördü. "YOLUNU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA" Cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslenerek, "Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme" diye seslendi. KAÇMAYI BAŞARDILAR Ayı çobanın bağrışlarına aldırış etmeden hayvanların üzerine doğru koştu. Kaçmayı başaran hayvanlar, sahiplerinin yardımıyla ayının bölgeden uzaklaşmasıyla rahat nefes aldılar. Çobanın ayıyla ilginç diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman Şavşat Artvin Aydın Güncel Haberler

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