Sındırgı'da Yaylabayır Sulama Göleti yağışlarla doldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yaylabayır Sulama Göleti'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi ve doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bu durum, tarım arazilerinin sulanması açısından çiftçileri sevindirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Yaylabayır Sulama Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.
Son günlerde etkili olan yağış ve kar yağışıyla birlikte gölette su seviyesi yükseldi.
Bölge genelinde etkisini artıran kar yağışı, gölet ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.
Tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan Yaylabayır Sulama Göleti'nde doluluk oranının artması, çiftçileri de sevindirdi.
Gölet ve çevresi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Murat Seyman