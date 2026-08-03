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Şalpazarı'nda ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şalpazarı'nda ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda ATV'nin devrilmesi sonucu Fatmanur Murat (25) hayatını kaybetti, kuzeni Yağmur Murat yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Şıhkıranı mevkisinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Fatmanur Murat kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda gezintiye çıktıkları ATV'nin yol kenarına devrilmesi sonucu Fatmanur Murat (25) hayatını kaybetti, kuzeni Yağmur Murat yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sis Dağı Yaylası'nın Şıhkıranı mevkisinde meydana geldi. Fatmanur Murat ve kuzeni Yağmur Murat'ın kiralayıp bölgede geziye çıktığı 61 AIK 691 plakalı ATV, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatmanur Murat ve Yağmur Murat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatmanur Murat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yağmur Murat'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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