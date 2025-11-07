Haberler

Yayıncılığın kalbi Cağaloğlu, Kitapçılar Sokağı'yla yeniden canlanıyor

Osmanlı'dan bugüne Türkiye'nin yayıncılık belleğinde özel bir yere sahip Cağaloğlu, "Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı" projesiyle yeniden kültür ve edebiyatla anılan günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Bir dönem matbaaların, dergilerin ve yayınevlerinin kalbi olan Cağaloğlu'nun, "Kitapçılar Sokağı" projesiyle yeniden mürekkep kokusunun, kitap sohbetlerinin ve kültür hayatının merkezi olması hedefleniyor.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı'nın resmi açılışı, 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sokak, açılışının ardından sadece yayınevleriyle değil, kültür etkinlikleri, imza günleri ve söyleşilerle de İstanbul'un yeni edebiyat buluşma noktalarından biri olacak.

Sokakta 12 yayınevi ve kitap dağıtımcısı okurlarla buluşuyor

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı'nın hayal edilen 10 yıllık bir proje olduğunu belirterek, projeyi kapsayan Şengül Hanım ve Küçük Sokak'ta Babıali'den beri matbaacıların, yayınevleri ve kitap dağıtımcılarının yerleri olduğunu söyledi.

Kitapçılar Sokağı'nın Çatalçeşme Sokak'tan başlayarak daha geniş bir alanı kapsayan haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olduğuna işaret eden Turan, "Proje, çok daha büyük bir projeydi. Fakat geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini AK Parti kaybedince proje askıya alınmıştı. Biz de belediye olarak, elimizdeki imkanlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu bina yapıldıktan sonra altındaki 12 dükkanı kiraladık." dedi.

Kiraladıkları bedel üzerinden yayıncılara ve kitap dağıtımcılarına dükkanları tahsis ettiklerini aktaran Turan, dükkanlarda sadece kitap satıldığını ve hediyelik eşya gibi farklı şeylere satışın asla izin verilmediğini ifade etti.

"Bu dükkanların sayısı 32'de olsa, şu an bunu dolduracak yayınevimiz, kitapçımız var"

Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı olarak göreve geldiği 7 yıl içerisinde bu projeyle birlikte en mutlu anlarını yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bölge yıllardır sadece turistlere yönelik bazı faaliyetlerle anılıyordu. Halbuki Babıali yokuşu, buradaki hanlar yıllarca Türk matbuatının, yayınevlerinin ve gazeteciliğin merkezi olarak sayılan yerlerdi. Fakat turizmin dolayısıyla dükkanlarda oluşan yüksek maliyetler, birçok yayınevinin buradan çıkmasına sebep oldu. Fatih, yıllarca medreseleriyle, kütüphaneleriyle meşhur olan bir yer. Belki son 30-40 yılda kaybolmuş bu değerleri tekrar 12 dükkanla da olsa Cağaloğlu'na kazandırıyoruz. Bir mutluluğum daha var. Basın Yayın Birliği ile bir araya geldiğimizde birçok yayıncımızın, kitapçılarımızın bu projeyle bizden çok daha heyecanlı olduğunu gördük. Buraya çok iltifat gösterdiler. Bu dükkanların sayısı 32'de olsa, şu an bunu dolduracak yayınevimiz, kitapçımız var."

Proje kapsamında sokakta Fatih Belediyesine ait Kahvehane adlı bir mekan açacaklarını da söyleyen Turan, açacakları bu kitap kafede yazarların, okurların bir araya geleceğini ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Turan, tüm İstanbulluları sokağın açılışına davet ederek, "İnanıyorum ki burası gelen herkesin hafızasında yer alacak bir kitapçılar sokağı olacak. Sadece yerli insanların değil, İstanbul'u ziyaret eden kitapseverlerin de hafızasında burası önemli bir lokasyon olacaktır. Bölgeyi aslında asli fonksiyonuna geri kavuşturmuş olduk. Bir yerin ihya edilme kavramı da budur. Böyle bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

