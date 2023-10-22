Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kadın bir yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonucunda kadın yaralandı ve sürücü kaçtı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal etti.

Yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kadın bir yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Muratlı ilçe merkezi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Y. adlı yayaya, hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Otomobil sürücüsü ise bir müddet duraksadıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal etti. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan güvenlik güçleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.