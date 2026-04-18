Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti; kaza kamerada

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Aysu Öksüz, bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/DEVREK, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
