Haberler

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 84 yaşındaki Bekir Avcu hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

1) YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ADANA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Bekir Avcu (84) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ocak'ta sabah saatlerinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya çarptı. Avcu, çarpmanın etkisiyle havada metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekir Avcu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü D.V. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım

Bu kez hedefinde tüm Avrupa var: Sizi ben kurtardım