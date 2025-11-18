Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Fizyoterapist Hayatını Kaybetti

1) YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FİZYOTERAPİST HASTANEDE ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Simge Bayram (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi almak için kursa gittiği sırada yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

---------------

-Olay yerinden detaylar

-Bulvardan ve polislerden detaylar

-Yaya geçidinden detaylar

-Simge Bayram'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

============================================

2) SİVAS'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; ŞANTİYE MÜDÜRÜ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y.'yi (66) kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan şantiye müdürü S.Y., enkaz altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.