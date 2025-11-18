Haberler

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Fizyoterapist Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki fizyoterapist Simge Bayram, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

1) YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FİZYOTERAPİST HASTANEDE ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Simge Bayram (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi almak için kursa gittiği sırada yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

---------------

-Olay yerinden detaylar

-Bulvardan ve polislerden detaylar

-Yaya geçidinden detaylar

-Simge Bayram'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

============================================

2) SİVAS'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; ŞANTİYE MÜDÜRÜ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y.'yi (66) kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan şantiye müdürü S.Y., enkaz altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.