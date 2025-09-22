Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, vefatının 505. yılında Tekirdağ'da anıldı.

Muratlı ilçesi Yukarısırt Mahallesi'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mehter takımının konseriyle devam eden programda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Üyesi Doç. Dr. Zeynep Altuntaş, katılımcılara Yavuz Sultan Selim hakkında bilgi verdi.

Selim'in eşsiz bir komutan olduğunu belirten Altuntaş, "Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en tartışılan ancak bir o kadar hayranlık uyandıran hükümdarlarındandır." dedi.

Altuntaş, Yavuz Sultan Selim'in azmi ve kararlılığıyla düşmanları yıldıran askeri bir deha olduğunu dile getirdi.

Program, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yaptırılan dua ile sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve vatandaşlar katıldı.

Türk Tarih Kurumundan elde edilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'te doğdu.

Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağı'na vali olarak tayin etti.

Cesur, mütevazı, iyi kılıç, ok kullanan ve Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Şah Sultan'ın babası olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de, "Aslan pençesi ya da şirpençe" denilen bir çıbanın vücuduna yaydığı enfeksiyon nedeniyle 50 yaşında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vefat etti. Naaşı İstanbul'da defnedildi.