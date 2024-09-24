Yavuz Sultan Selim'in Vefatının 504. Yılında Tekirdağ'da Minyatür Sergisi

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı.

Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Katılımcılar cuma gününe kadar sergiyi gezebilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini vurguladı.

Hacıoğlu, Yavuz Sultan Selim'i anma programı kapsamında İstanbul'daki türbesini de ziyaret ettiklerini belirtti.

Vefat ettiği Tekirdağ'da anma programlarının devam ettiğine dikkati çeken Hacıoğlu, "Tarihçiler Yavuz'u ikindi güneşine benzetirler, ikindi güneşinin süresi kısadır ama gölgesi çok uzundur. 80 yılı 8 yıla sığdırmak tam da Yavuz Sultan Selim'i ifade ediyor. Yavuz Sultan Selim fetih etme duygusunun yüce olduğu bir padişahtı. Ruhu şad olsun." dedi.

50 yaşında vefat etti

Türk Tarih Kurumundan elde edilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de doğdu.

Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağı'na vali olarak tayin etti.

Cesur, mütevazı, iyi kılıç, ok kullanan ve Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Şah Sultan'ın babası olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de, "Aslan pençesi ya da şirpençe" denilen bir çıbanın vücuduna yaydığı enfeksiyon nedeniyle 50 yaşında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vefat etti. Naaşı İstanbul'da defnedildi.