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Ağıralioğlu'ndan YKS sonrası gençlere çağrı: Okuyun, öğrenin, üretin, memleketinize sahip çıkın

Ağıralioğlu'ndan YKS sonrası gençlere çağrı: Okuyun, öğrenin, üretin, memleketinize sahip çıkın
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek 'Okuyun, öğrenin, üretin ve memleketinize sahip çıkın' çağrısında bulundu. Ağıralioğlu, istediği sonucu alamayan gençlere de ümitsizliğe kapılmamalarını ve bir sınavın sonucunun kabiliyet ya da hayatın hükmü olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Üniversiteyi kazanan evlatlarımız, okuyun, öğrenin, üretin ve memleketinize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir yolculuk başlıyor. Emek veren, çalışan ve hayal ettiği neticeye ulaşan bütün gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Unutmayın, bu ülke sizin ülkeniz, bu gelecek sizin geleceğinizdir. Üniversiteyi kazanan evlatlarımız, okuyun, öğrenin, üretin ve memleketinize sahip çıkın.

İstediği sonucu alamayan genç kardeşlerim ise sakın ümitsizliğe kapılmasın. Bir sınavın sonucu, ne kabiliyetinizin ne de hayatınızın hükmüdür. Allah bütün evlatlarımızın emeklerini bereketlendirsin."

Kaynak: ANKA
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