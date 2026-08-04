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Ağıralioğlu'ndan milletvekillerine çerçeve yasa uyarısı: Yemininizi hatırlayın

Ağıralioğlu'ndan milletvekillerine çerçeve yasa uyarısı: Yemininizi hatırlayın
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa teklifine ilişkin milletvekillerine seslendi. Ağıralioğlu, teklife imza atmadan önce milletvekili yeminini ailelerinin gözlerinin içine bakarak okumalarını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'ye sunulması beklenen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin milletvekillerine seslenerek, teklife imza atmadan önce milletvekili yeminini ailelerinin gözlerinin içine bakarak okumalarını istedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'ye sunulması beklenen "çerçeve yasa"ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında TBMM milletvekili yeminine yer veren Ağıralioğlu, milletvekillerine şöyle seslendi:

"Saygıdeğer milletvekilleri;

Yarın bir metne imza atacaksınız. O imzayı atmadan önce, ettiğiniz milletvekili yeminini; annelerinizin, babalarınızın, eşlerinizin ve çocuklarınızın gözlerinin içine bir kez daha bakarak okumanızı saygıyla arz ederim."

Kaynak: ANKA
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