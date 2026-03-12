Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: "İlber Ortaylı'nın Yoğun Bakımda Süren Tedavisini Yakından Takip Ediyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yoğun bakımda tedavi gören tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(ANKARA) – Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımdaki tedavisine ilişkin, "İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda süren tedavisini yakından takip ediyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yoğun bakımda tedavisi süren tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağıralioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda süren tedavisini yakından takip ediyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli 'Ocak dışısın' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler

İşte Bahçeli'nin ipini çektiği MHP'li vekilin başını yakan sözler
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Sürücülerin iyice aklı karıştı! Önce indirim sonra zam
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Bahçeli 'Ocak dışısın' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler

İşte Bahçeli'nin ipini çektiği MHP'li vekilin başını yakan sözler
TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor