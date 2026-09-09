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Yavuz Ağıralioğlu’ndan 9 Eylül mesajı: “Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür”

Yavuz Ağıralioğlu’ndan 9 Eylül mesajı: “Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür”
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "9 Eylül, işgalin sona erdiği, Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " 9 Eylül, işgalin sona erdiği, Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ağıralioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir, istiklal ateşinin zaferle taçlandığı şehir. 9 Eylül, işgalin sona erdiği, Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir'i düşman işgalinden kurtaran kahraman ordumuzu ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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