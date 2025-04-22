Yavuz Ağıralioğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Çocukların Hayallerine Kulak Verelim

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklardan "nasıl bir okul, nasıl bir ülke, nasıl bir gelecek hayali kurduklarını" dile getirdikleri videolar çekerek göndermelerini isteyen Ağıralioğlu, "Biz de sizin için neler yapabileceğimizi tüm dünyaya söyleyelim" dedi.

Ağıralioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından çocuklara seslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ağıralioğlu, "Sizlerin daha mutlu bir ülkede yaşaması için çalışıyoruz. Öğretmenleriniz de sizlere daha iyi bir eğitim sunmak için hazırlık yapıyor. Peki siz nasıl bir okul hayal ediyorsunuz? Okulda neler olsun isterdiniz? Gelecekte ne olmak istersiniz? Cevaplarınızı video ya da mesajla gönderebilirsiniz. Sizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini paylaştı.

Ağıralioğlu, çocuklarla bir arada bulunduğu sırada kaydedilen açıklamasında da şunları söyledi:

"Sevgili çocuklar, gülebileceğiniz, mutlu yaşayabileceğiniz bir ülke için çalışıyoruz. 23 Nisan'ın size bayram olarak hediye edilmesinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Siz bizim hem geleceğimiz hem gayretimiz hem umudumuzsunuz. Sizin gülebildiğiniz memlekete, memleket diyoruz. Sizin güvenle yaşayabildiğiniz yeri, memleketimiz olarak kuruyoruz. Size mutlu, mesut yaşayacağınız bir ülke bırakabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Öğretmenleriniz, anneleriniz, babalarınız, bütün sevdikleriniz sizin için daha güzel bir ülke hayali kuruyorlar.

Siz nasıl bir ülke hayali kuruyorsunuz? Siz ne hayaller kurup, gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bize mesajlarınızı iletirseniz, bize videolar çekseniz, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi bize söyleseniz, biz de sizin hayalleriniz için gayret edebilsek. Egemenlik bizim için çok kıymetli. Siz bizim egemenliğimizsiniz. Egemenliğimizin size emanet edilmesi, sizinle beraber hangi sorumluluğu taşıyacağımızı, sizin hayallerinizi gerçekleştirebilmek için size gösterebilmek bizim gayretimiz. Bize mesaj yollayın. Bize videolar çekin; nasıl bir okul, nasıl bir ülke, nasıl bir gelecek hayal ettiğinizi bize söyleyin. Biz de sizin için neler yapabileceğimizi tüm dünyaya söyleyelim."