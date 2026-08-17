Ağıralioğlu: Depreme hazırlıklı olmak milletimize sorumluluğumuzdur

(ANKARA) - ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Depreme dayanıklı şehirler kurmak, afetlere hazırlıklı bir devlet ve toplum oluşturmak milletimize karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı depremin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Depreme dayanıklı şehirler kurmak, afetlere hazırlıklı bir devlet ve toplum oluşturmak milletimize karşı sorumluluğumuzdur."

Kaynak: ANKA