Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kahramankazan'da iftar programına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kahramankazan'da iftar programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramankazan'da düzenlenen iftar programında siyasetin bayrak yarışı olduğuna vurgu yaptı. Ramazan ayına selamla başlayan Ağıralioğlu, millete daha iyi bir gelecek sözü verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, rahmet ayı ramazanda olduğu için sözünü selamla başlatmak zorunda olduğunu dile getirerek, "Önce selam, sonra kelam edeyim. Cumhurbaşkanı'na, Devlet Bey'e, ana muhalefete ve memleket için daha iyisini yapabiliriz diye koşturan herkese selam edeyim. Biz bir bayrak yarışındayız. Bu bayrak yarışında siyaseti nöbet değişimi gibi görenleriz. Ramazanda Kahramankazan'da kahraman bir millete söz veriyorum. Vatanı bulduğumuzdan daha iyi, devleti bulduğumuzdan daha güçlü, milleti bulduğumuzdan daha zengin yapacağız inşallah." diye konuştu.

İftarın ardından Kahramankazan Belediyesine ziyarette bulunan Ağıralioğlu'na, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu tarafından Atatürk'ün Nutuk kitabı, köstekli saat ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler