Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: "Çocuklar, Ailelerin Olduğu Gibi Devletin, Milletin de Evlatlarıdır"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Çocuklar, ailelerin olduğu gibi devletin, milletin de evlatlarıdır. Annelerinden, babalarından korunmaları gerekirse devlet sahip çıkar" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların devlet tarafından her yönüyle gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, ailelerin olduğu gibi devletin, milletin de evlatlarıdır. Annelerinden, babalarından korunmaları gerekirse devlet sahip çıkar. Evde bir kriminal hadise varsa, evde iklim bozuluyorsa, evde çocuğun yetişmesine menfi tesirler olacak birtakım savrulmalar varsa devlet bunları bilmelidir. Davranışları takip edebilmeli, rehabilitasyon uzmanlarıyla çocukları an an fark edebilmelidir."

Çocukları devlet her şekilde görebilmeli, koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli, yönetebilmeli; risklerden muhafaza ederek sağlıklı, sıhhatli büyütebilmelidir. Devletin evlatlarıdır onlar, milletin evlatlarıdır.

Analarını da koruyacaksın, babalarını da koruyacaksın. Bazen çocuğu anasından, babasından koruyacaksın. Bazen şehrinden, sokağından koruyacaksın. Bazen okulda şiddetin dilinden koruyacaksın, televizyondan koruyacaksın, diziden koruyacaksın. Toplumun bozulan dilinden koruyacaksın, toplumu koruyacaksın, fıtratı koruyacaksın.

Bu, komple bir sorumluluk alanıdır. Rehabilitasyon uzmanlarından dizilere, sokağın dilinden denetimsizliğe, uyuşturucu heveslisine; sosyal mecradaki kontrolsüzlükten tutunuz da eğitimin çocuklarımız üzerindekileri görebilme maharetine kadar her şeyin planlanması lazım.

Bizim bir beka sorunumuz varsa, beka sorunumuz budur."

Kaynak: ANKA