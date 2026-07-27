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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, her öğrenciye ücretsiz yemek ve güvenli eğitim ortamı sağlanması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, açlık, hijyen ve güvenlik sorunlarının çocukların eğitim başarısını engellememesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir eğitim sistemi; yalnızca müfredatıyla değil, çocuklarına sunduğu imkanlarla değerlendirilir. Açlıkla mücadele eden, güvenlik endişesi yaşayan ya da temiz olmayan ortamlarda eğitim görmek zorunda kalan bir çocuktan başarı beklenemez. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılına girerken önceliğimiz nettir: Her öğrencimize bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, her okulumuza güvenli ve temiz bir eğitim ortamı sağlamak" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Vakit azaldı…" diyerek yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir çocuk aç, hiçbir veli kaygılı, hiçbir öğretmen çaresiz yeni döneme başlamamalıdır. Bir eğitim sistemi; yalnızca müfredatıyla değil, çocuklarına sunduğu imkânlarla değerlendirilir. Açlıkla mücadele eden, güvenlik endişesi yaşayan ya da temiz olmayan ortamlarda eğitim görmek zorunda kalan bir çocuktan başarı beklenemez. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılına girerken önceliğimiz nettir: Her öğrencimize bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, her okulumuza güvenli ve temiz bir eğitim ortamı sağlamak. Eğitimde fırsat eşitliği; yalnızca aynı sırada oturmak değil, her çocuğun eşit koşullarda öğrenebilmesini sağlamaktır. Açlık, hijyen eksikliği ve güvenlik kaygısı hiçbir çocuğun eğitim hakkının önüne geçmemelidir. Çocuklarımızın gündemi açlık, hijyen ya da güvenlik kaygısı değil; bilgi, bilim, sanat ve başarı olmalıdır. Sosyal devlet, en güçlü iradesini çocuklarının yanında gösterir. Yeni eğitim yılına sayılı günler kala çağrımız nettir: Çocuklarımız okula eksiklerle değil, umutla başlamalıdır."

Kaynak: ANKA
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