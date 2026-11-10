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Yavuz Ağıralioğlu, Atatürk'ün 88. yılı mesajında Cumhuriyet vurgusu yaptı

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Yavuz Ağıralioğlu, Atatürk'ün 88. yılı mesajında Cumhuriyet vurgusu yaptı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Atatürk'ün vefatının 88. yılı için sosyal medyadan mesaj yayımladı. Ağıralioğlu, Cumhuriyet'i kuruluş hedefleri doğrultusunda ileriye taşımayı ve gençlere güçlü Türkiye bırakmayı vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bize düşen bu büyük mirası anlamak, Cumhuriyet'i kuruluşundaki hedefler doğrultusunda daha ileriye taşımak ve gençlerimize güçlü bir Türkiye bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor şartlarda dahi ortaya koyduğu plan ve öngörüyle bir milletin kendi kaderine sahip çıkabileceğini gösterdi. Bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdı, milletimize kararlılık ve gelecek ideali kazandırdı. Bize düşen bu büyük mirası anlamak, Cumhuriyet'i kuruluşundaki hedefler doğrultusunda daha ileriye taşımak ve gençlerimize güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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