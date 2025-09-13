Yavuz Ağıralioğlu Ahlat'ta Ziyaretlerde Bulundu
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Selçuklu Meydan Mezarlığını gezip mezar taşlarını inceledikten sonra parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, partililerle buluştu ve esnafla sohbet etti.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Programlara katılmak üzere kentte bulunan Ağıralioğlu, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdi, mezar taşlarını inceledi.
Ağıralioğlu, daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.
Burada partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu'na Ahlat bastonu hediye edildi.
Esnaf ziyareti yapan, vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu, programlarının ardından Adilcevaz ilçesine geçti.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel