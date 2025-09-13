Haberler

Yavuz Ağıralioğlu Ahlat'ta Ziyaretlerde Bulundu

Yavuz Ağıralioğlu Ahlat'ta Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Selçuklu Meydan Mezarlığını gezip mezar taşlarını inceledikten sonra parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, partililerle buluştu ve esnafla sohbet etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Programlara katılmak üzere kentte bulunan Ağıralioğlu, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdi, mezar taşlarını inceledi.

Ağıralioğlu, daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu'na Ahlat bastonu hediye edildi.

Esnaf ziyareti yapan, vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu, programlarının ardından Adilcevaz ilçesine geçti.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.