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Yavuz Ağıralioğlu: Ağıralioğlu: Öcalan'ın Meclis'ten ve milletin vekillerinden önce gördüğü metne 'yasa tasarısı' değil, 'pazarlık metni' denir

Yavuz Ağıralioğlu: Ağıralioğlu: Öcalan'ın Meclis'ten ve milletin vekillerinden önce gördüğü metne 'yasa tasarısı' değil, 'pazarlık metni' denir
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "çerçeve yasa"ya ilişkin açıklamasında, "Öcalan'ın Meclis'ten ve milletin vekillerinden önce gördüğü metne 'yasa tasarısı' değil, 'pazarlık metni' denir" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "çerçeve yasa"ya ilişkin açıklamasında, "Öcalan'ın Meclis'ten ve milletin vekillerinden önce gördüğü metne 'yasa tasarısı' değil, 'pazarlık metni' denir" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "çerçeve yasa"ya ilişkin açıklama yaptı. Ağıralioğlu, "Öcalan'ın Meclisten ve milletin vekillerinden önce gördüğü metne 'yasa tasarısı' değil, 'pazarlık metni' denir" dedi.

Kaynak: ANKA
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