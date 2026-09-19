Yavuz Ağıralioğlu, 2025'te uyuşturucu bağlantılı 557 kişinin öldüğüne dikkat çekti

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na dikkati çekerek, "Uyuşturucuyla mücadele yalnızca operasyon ve yakalama rakamları üzerinden yürütülemez. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak arzı engelleyen, bağımlılığı önleyen, tedavi ve rehabilitasyonu güçlendiren bütüncül bir mücadeleye ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğini zehirleyen bu tehdide karşı daha erken, daha güçlü ve daha kararlı hareket etmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu, artık görmezden gelinemeyecek bir tabloyu ortaya koyuyor. 2025 yılında uyuşturucu madde bağlantılı 557 kişi hayatını kaybetti. Bir yılda ölümler yüzde 30,4 arttı. Ölenlerin yaş ortalaması 35,9. Ölümlerin yüzde 30,5'i 30 yaş altında, yüzde 35,2'si 30-39 yaş arasında, yüzde 34,1'i 40 yaş üzerinde.

Ceza infaz kurumlarında uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan bulunan hükümlü ve tutukluların oranı da 2024'te yüzde 38,92 iken 2025'te yüzde 44,7'ye yükseldi. 2025 itibarıyla bu suçlarla bağlantılı 179 bin 978 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bunlar yalnızca rakam değil. Bunlar kaybettiğimiz insanlar, dağılan aileler ve geleceği kararan gençlerdir.

Uyuşturucuyla mücadele yalnızca operasyon ve yakalama rakamları üzerinden yürütülemez. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak arzı engelleyen, bağımlılığı önleyen, tedavi ve rehabilitasyonu güçlendiren bütüncül bir mücadeleye ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğini zehirleyen bu tehdide karşı daha erken, daha güçlü ve daha kararlı hareket etmek zorundayız."

Kaynak: ANKA