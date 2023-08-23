Bingöl'ün korucuları tarafından bulunan yorgun ve bitkin haldeki yavru leylek, tedavi altına alındı. Yeni uçmaya başlayan leyleğin aç ve susuz kaldığı bu nedenle yorgun ve bitkin düştüğü öğrenilirken tedavisinin tamamlanmasının ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yorgun ve bitkin halde bulunan yavru leylek tedavi altına alındı

BİNGÖL - Bingöl'ün korucuları tarafından bulunan yorgun ve bitkin haldeki yavru leylek, tedavi altına alındı.

Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı Köyü kırsalında güvenlik korucuları tarafından bulunan yeni uçmaya başlamış bir leylek bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından leylek, koruma altına alındı. Yeni uçmaya başlayan leyleğin aç ve susuz kaldığı bu nedenle yorgun ve bitkin düştüğü öğrenilirken tedavisinin tamamlanmasının ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.