Yavru balıklarda yüzde 40'ı bulan deformasyon sorunu araştırılıyor

AKDENİZ Su ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde yavru balıkların iskelet deformasyon sorununu araştıran proje yürütülüyor. Projeyle yavru çipura ve levrek üretiminde yüzde 40'ları bulan kaybın önüne geçilmesi ve sorunun bilgisayar ortamında kısa sürede tespiti amaçlanıyor.

Merkezi Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde, kısa adı 'TAGEM' olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce desteklenen projeyle kültür koşullarında üretilen çipura ve Avrupa deniz levreği larva ve yavrularında gözlemlenen deformasyonların, 'görüntü işleme' yöntemi ile belirlenmesi projesi yürütülüyor. Projeye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Gümüş danışmanlık yapıyor. Proje, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisi İsa Aydın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan da "Enstitümüzün Ar-Ge projelerinden biri de bakanlığımızın, sektörümüzün üretmiş olduğu çipura, levrek yavrularında deformasyon oranlarının belirlenmesi projesi. Artık avcılıktan elde ettiğimiz balık çok az. Rekoltemiz çok düştü. Vatandaşımızın, halkımızın hayvansal proteine ulaşma kolaylığını ve miktarını artırmaya çalışıyoruz. Buna yönelik ürettiğimiz çipura ve levrek yavrularında 'deformasyon' dediğimiz omurga problemlerinden kaynaklı çok fazla kayıp var. Bu yüzde 15, 20, 30, 40'ları buluyor. Hedefimiz bu deformasyonun standardını oluşturmak. Deformasyonu nasıl belirleriz, hangi sistemle, onun üzerinde çalışıyoruz. Belirlediğimiz deformasyonu nasıl önleriz, deforme oranını nasıl düşürürüz, bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.