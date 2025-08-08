Yatalak Annesini Darp Eden Şizofreni Hastası Oğul Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesi H.G.G.'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, H.G.G.'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbetmesi nedeniyle gözaltına alınan şizofreni hastası tutuklandı.

Fesleğen Mahallesi'nde 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen H.G.G'nin (60) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu M.G'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Fesleğen Mahallesi'nde yatalak hastası H.G.G'nin bakıcılığını yapan A.K, 7 Ağustos'ta eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık ekiplerine haber vermişti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.G.G'nin darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmişti.

Gözaltına alınan M.G'nin tıp fakültesinden mezun olduğu ve şizofreni tanısı aldığı belirtilmişti.

