Muğla'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Gülayşe Çoban (84), evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu.

Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde yaşayan Gülayşe Çoban, otlattığı hayvanları aramak için 2 Haziran'da evden çıktı. Çoban'dan haber alamayan yakınları, bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Çoban'ı bulamayan yakınları, ertesi gün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DRONLA DESTEKLİ ARAMA

Arama çalışmalarına; 15 kişilik Datça Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi, jandarma ekipleri, jandarma iz takip köpeği, 6 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ile 4 dron ile arama yapıldı. Aramalara mahalleli de destek verdi. Çoban, bugün Çavuşlar mevkisinde, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu. Çoban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı