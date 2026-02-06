Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 3 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, 30 bin dolu makaron, 9 bin boş makaron, sigara sarma makinesi, 79 kilogram kıyılmış tütün, 26 paket sigara kağıdı, 74 pipo tütünü, 24 paket puro, 4 kilo 400 gram nargile tütünü, 19 elektronik sigara, 220 likit, 20 paket gümrük kaçağı sigara, kaçak tütün satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL, 50 mermi ele geçirildi. Şüpheliler M.S., A.S. ve S.B. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.