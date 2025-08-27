Yatağan'da Düşen Çöp Konteyneri Dikkatli Vatandaş Tarafından Durduruldu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, belediye binası önündeki rampadan kayan çöp konteyneri, Ferhat Berberoğlu'nun müdahalesiyle durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yatağan Belediyesi önünde meydana geldi. Boş bırakılan çöp konteyneri, rampadan hızla kaymaya başladı. Durumu fark eden Ferhat Berberoğlu, koşarak konteynere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Berberoğlu'nun, konteyneri park halindeki araçlara çarpmadan durdurduğu anlar yer aldı.
