Yatağan'da Düşen Çöp Konteyneri Dikkatli Vatandaş Tarafından Durduruldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, belediye binası önündeki rampadan kayan çöp konteyneri, Ferhat Berberoğlu'nun müdahalesiyle durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yatağan Belediyesi önünde meydana geldi. Boş bırakılan çöp konteyneri, rampadan hızla kaymaya başladı. Durumu fark eden Ferhat Berberoğlu, koşarak konteynere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Berberoğlu'nun, konteyneri park halindeki araçlara çarpmadan durdurduğu anlar yer aldı.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
