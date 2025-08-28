Yat Üreticisi Halit Yukay'ın Kayboluşu ve Arkadaşının İfadeleri

Yalova'dan 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bilgisine başvuruldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığında bilgisine başvurulan oyuncu Tatlıtuğ, en son Yukay'ın kaybolduğu gün olan 4 Ağustos'ta kendisiyle saat 17.09'da 37 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

,Bu telefon görüşmesinin başında Yukay'ın sesinin gayet rahat ve gürültüsüz bir yerden geldiğini belirten Tatlıtuğ, "Kendisiyle telefonla konuştuğumda, her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini son derece rahat bir ses tonuyla söyledi." ifadesini kullandı.

Tatlıtuğ, Yukay'ın programına göre varmayı planladığı Bozcaada'da bir gün konaklayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37'nci saniyede lokasyonunu sordum. 'Neredesin tam olarak' dedim. O da, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım, akşama da Bozcaada'da olacağım hava kararmadan önce. Her şey kontrol altında merak etme' dedi. Sonra yine 'Bana tam olarak lokasyonunu söyle gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duydum."

Kendisinin daha önce tekneyle aynı rota üzerinden geçtiğini ve bu sebeple telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit olduğunu aktaran Tatlıtuğ, bu durumdan dolayı başlangıçta telaşlanmadığını dile getirdi.

Tatlıtuğ, daha sonra da Yukay'ı aramaya ve mesaj göndermeye devam ettiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Cep telefonu şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay'ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi, Halit'in hattının gitmiş olabileceğini, seyirdeyken ulaşılamayan durumların az olduğunu, telaş etmememiz gerektiğini ve aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz."

Olay

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Yukay'ı arama çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı unsurlar 23 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bir ceset tespit etmişti.