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Yason Burnu, Karadeniz'i tercih edenlerin rotasında

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Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.

Yörede 1868 yılında yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçi çekiyor.

Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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