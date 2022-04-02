Yaşlı kadını telefonla dolandırdığı sırada suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Yaşlı kadını telefonla dolandırdığı sırada suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Yaşlı kadını telefonla dolandırdığı sırada suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'nde yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adreste tedbir alan ekipler, kadının evine gelerek altın ve paralarını aldıktan sonra hızla uzaklaşmaya çalışan K.G'yi suçüstü yakalayıp ekip aracına bindirdi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen K.G'nin üzerinde mendile sarılı 26 bin lira ile 5 Cumhuriyet altını bulundu.

Hakkında 2'si telefonla dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu belirlenen K.G, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşlı kadını telefonla dolandırdığı sırada suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi, Kütahya, Polis, Güncel, Haberler

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