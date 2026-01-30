Haberler

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yaşlı bir kadını polis ve savcı olarak arayıp ziynet eşyalarını çalan iki şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri ve izlenme süreci detaylandırıldı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı kadının ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli, Ankara merkezli operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 2 zanlının telefonla aradıkları kişileri dolandırdığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlıların, yalnız yaşayan yaşlı bir kadını "Hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor." diyerek ikna ettiği belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, yaşlı kadının adresine ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

Yaşlı kadının yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını çalan zanlıların Ankara'dan İstanbul'a otobüsle yolculuk yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

Sakarya'da zanlıların bindikleri yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri çaldıkları ziynet eşyalarıyla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ziynet eşyaları da yaşlı kadına teslim edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı