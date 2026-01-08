Haberler

Tekirdağ'da yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, telefonla dolandırılan 76 yaşındaki A.A., yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıcılar yakalandı ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, telefonla dolandırılan yaşlı kadının yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe Sokak'ta yaşayan A.A. (76), cep telefonundan arayan ve kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin, örgüt üyelerine yönelik operasyon yapılacağını, evinde bulunan para ve ziynet eşyaları üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söylemesi üzerine ikna oldu.

Şüpheli, devlet-vatandaş işbirliğiyle operasyon gerçekleştirileceğini belirterek, A.A'nın telefonu kapatmadan yanına gönderdiği bir kişiye altın ve ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi.

Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstanbul'da saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla G.Ç. (17) ve G.Ç. (51) gözaltına alındı.

Çorlu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
