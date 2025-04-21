AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Yaşlı Adamın Gazze'ye Bağışı Duygulandırdı

Yaşlı Adamın Gazze'ye Bağışı Duygulandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 80 yaşındaki Bekir Şengönül, yaşlılık maaşının bir kısmını Gazze'ye bağışladı. PTT şubesine giderek yardım yapmak istediğini belirten Şengönül, İHH İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kurarak bin lira gönderdi.

Malatya'da yaşlılık maaşı alan 80 yaşındaki Bekir Şengönül, bin lirasını Gazze'ye gönderdi.

PTT Şubesine giderek Gazze'ye bağış yapmak istediğini söyleyen Şengönül'ü çalışanlar sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.

İhh İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kuran Şengönül, 4 bin 664 lira olan yaşlılık maaşından bin lira Gazze'ye bağışladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hacı Türkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.