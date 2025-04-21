Yaşlı Adamın Gazze'ye Bağışı Duygulandırdı
Malatya'da 80 yaşındaki Bekir Şengönül, yaşlılık maaşının bir kısmını Gazze'ye bağışladı. PTT şubesine giderek yardım yapmak istediğini belirten Şengönül, İHH İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kurarak bin lira gönderdi.
Malatya'da yaşlılık maaşı alan 80 yaşındaki Bekir Şengönül, bin lirasını Gazze'ye gönderdi.
PTT Şubesine giderek Gazze'ye bağış yapmak istediğini söyleyen Şengönül'ü çalışanlar sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.
İhh İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kuran Şengönül, 4 bin 664 lira olan yaşlılık maaşından bin lira Gazze'ye bağışladı.
Kaynak: AA / Hacı Türkan - Güncel