Yaşlı Adamın Gazze'ye Bağışı Duygulandırdı

Malatya'da yaşlılık maaşı alan 80 yaşındaki Bekir Şengönül, bin lirasını Gazze'ye gönderdi.

PTT Şubesine giderek Gazze'ye bağış yapmak istediğini söyleyen Şengönül'ü çalışanlar sivil toplum kuruluşlarına yönlendirdi.

İhh İnsanı Yardım Vakfı ile irtibat kuran Şengönül, 4 bin 664 lira olan yaşlılık maaşından bin lira Gazze'ye bağışladı.