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Yasin Dikme ve Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı

Yasin Dikme ve Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve diğer gazeteciler Şanlıurfa'da düzenlenen bir programda anıldı. Törende konuşan yetkililer, gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve kaybettiğimiz basın mensuplarını andı.

Vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'de Şanlıurfa'da anıldı.

Şanlıurfa Medya Platformu tarafından bir otelde düzenlenen programda, 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ile hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına rahmet diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da toplumun aydınlanması için gece gündüz demeden çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Törende, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Şanlıurfa Medya Platformu adına Kamil Güler birer konuşma yaparak tüm basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Konuşmaların ardından aralarında Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin de bulunduğu hayatını kaybeden gazetecilerin yakınlarına vefa ödülü takdim edildi.

Yasin Dikme

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2010 yılından bu yana AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, iki yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirildi.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etti. Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza attı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde eden Yasin Dikme, aynı derneğin 2019'daki 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'deki 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görüldü.

1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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