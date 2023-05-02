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Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında!

Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında!

Güncel Haberler

Kurban eti dağıttığı sırada vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini konu alan "6-8 Ekim" adlı internet sineması 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.

6-8 Ekim provokasyonu neticesinde kurban eti dağıtırken vahşice katledilen şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatmak için hazırlamış olduğumuz "6-8 Ekim" adlı internet sineması, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de "Kanlı Ekim" Youtube hesabımızdan ve diğer sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında!

"İNANCIMIZ TAMDIR"

'6-8 Ekim Filmi Yapım Koordinatörlüğü' tarafından yapılan açıklamada "Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının mazlumca katledilişi ile alakalı sinemamızı izleyerek ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınıza inancımız tamdır. İnternet sinemamız ile alakalı sunmuş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında!

Kaynak: SonDakika.com / Güncel

Börü Güncel Haberler

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