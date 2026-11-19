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(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Yosef Elron'u Devlet Denetçisi görevine aday gösterme kararı aldıklarını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu devlet kurumlarını ve denetim mekanizmalarını zayıflatmakla suçlayan Eisenkot, İsrail'in güçlü ve bağımsız kurumlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 8 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, değişim ve reform yanlısı partilerin liderleriyle birlikte eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Yosef Elron'u Devlet Denetçisi görevine aday gösterme kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eisenkot, İsrail'in güçlü, bağımsız ve devlet ciddiyetine sahip kurumlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Netanyahu'nun İsrail'i Devlet Denetçisi olmadan bıraktığını savunan Eisenkot, bu durumu denetim mekanizmalarını zayıflatmaya ve devlet kurumlarını işlevsizleştirmeye yönelik sistematik girişimlerin bir parçası olarak nitelendirdi.

Devlet Denetçisi görevine yetkin ve saygın bir ismin seçilmesinin önemini vurgulayan Eisenkot, kurumsal sürekliliğin korunması ve kamu güveninin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eisenkot, usulüne uygun süreçlere ve denge-denetleme mekanizmalarına tavizsiz bağlılığın devletin dayanıklılığı ile kamu kurumlarının sağlıklı işleyişinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA