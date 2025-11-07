Haberler

Çini Ustası Hamza Üstünkaya Anıldı

Güncelleme:
Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından anma programı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü alan ve 31 Ekim'de vefat eden çini ustası Hamza Üstünkaya'yı anma programı, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üstünkaya'nın çini sanatına ve Kütahya'ya büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Üstünkaya'nın uzun yıllar çini sanatını gençlere de öğrettiğini dile getiren Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bugün onun yaktığı meşale, onun el verdiği sanatçılar, onun dokunduğu desenler, onun yokluğunda bile bütün kainatta her tarafı aydınlatacaktır. Onun sanatı, onun bu kadim İslam medeniyetinin en önemli numunelerini taşıyan sanata yaptığı katkılar devam edecektir. O sustu ama eserleri konuşacaktır. Bir lale açtığında onun gülüşünü, şiir okuyuşunu, esprilerini hatırlayacağız. Bir mavi çini parladığında onun gözlerindeki o derin Kütahya sanat anlayışını idrak edeceğiz."

Üstünkaya'nın kızı ve çini ustası Gülseren Öztuğcu da babasıyla kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kütahya'da çeşitli sanat dallarıyla uğraşan sanatçılar ile arkadaş da Üstünkaya ile ilgili hatıralarını anlattı.

Anma programı, Üstünkaya'nın Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde bulunan ve öğrencilere çini eğitimleri vererek çalışmalarını yürüttüğü atölyesinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
