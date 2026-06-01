"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Denizlili sipsi ustası Halime Özke, hastaneye kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verilen 78 yaşındaki sipsi icracısı Halime Özke, evinde rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen 78 yaşındaki Denizlili yöresel sanatçı Halime Özke, hastaneye kaldırıldı.

Beyağaç ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi, 7 torun sahibi sipsi icracısı Özke, dün evinde rahatsızlandıktan sonra yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özke, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Özke'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Özke'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Özke'nin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Pütün, " Kültürümüzü, geleneklerimizi ve yöremizin eşsiz ezgilerini gelecek nesillere aktaran Halime ablamıza Allah'tan acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci bir an önce atlatarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
