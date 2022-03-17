Yaşar Seyman: Parlamentoda koltuklarımız işgal altında

ornova Belediyesi'nin düzenlediği "Kadın, Siyaset ve Sanat" konulu panele konuşmacı olarak katılan Yazar, Sendikacı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman, temsilde eşitlik sorununa dikkat çekerek, "Nüfusun yarısı kadın. Peki parlamentonun yarısı neden kadın değil. Parlamentoda koltuklarımızın yarısı işgal altında" dedi.

Yaşar Seyman, moderatörlüğünü 21. Dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın yaptığı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki panelde Benazir, Zine ve Altındağ kitaplarını da Bornovalılar için imzaladı. Konuşmasında kadın ve sanatın yaşamdaki rolünün önemine dikkat çeken Seyman, "Kadın ve sanat, yaşamın özü, temeli, rengi ve direğidir. Kadından ve sanattan yararlanmayan siyaset kendini iktidara ve yarınlara taşıyamıyor. Çünkü kadın değişimin ve dönüşümün en önemli dinamiği. Bundan yoksun olursanız yaşamın renginden yoksun olursunuz. Onun birikmiş potansiyelini siyasete katmazsanız, asla iktidara gelemezsiniz" dedi.

Sorumluluklarımız çok fazla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsilde eşitlik istediğinidile getiren Seyman, "Temsilde eşitlik istiyor çünkü genel başkanımız çağdaş bir lider. Bizim partimizin kurucusu Atatürk. Bu yüzden bütün CHP'lilerin omuzlarında ağır bir yük var. Bizim sorumluluklarımız çok fazla" dedi. Türkiye'de yalnızca iki büyükşehir belediye başkanının kadın olduğuna dikkat çeken Seyman, "Birisi Aydın diğeri Gaziantep. Bugün parlamentoya bakıyoruz. Nüfusun yarısı kadın. Peki parlamentonun yarısı neden kadın değil. Neden, çünkü kadına bakışları, zihniyetleri, anlayışları kadına karşı. Parlamentoda koltuklarımızın yarısı işgal altında" diyo konuştu. Bornova Belediyesi'nin kadın istihdamına yönelik çalışmalarından duyduğu mutluluğu da dile getiren Seyman, "Belediye Başkanımız, düşlerini gerçekleştirmiş. Çok güzel işler yapmış. Altın Bilezik projesiyle planlı bir şekilde istihdam çalışmaları yürütülüyor. İşe alınanların çoğunluğunun kadın olduğunu görüyoruz" dedi.

Yaşar Seyman olmak kolay değil

21. Dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak, Yaşar Seyman olmanın çok kolay olmadığını belirterek, "CHP'nin ilk kadın genel başkan yardımcısı ama ondan önce de gençlik kolları başkanlığı yaptı bu partide. Seyman'ın siyasette çok emeği var. Gerek siyasi kimliğiyle gerek kadın ve edebiyatçı kimliğiyle Türkiye'ye çok katkılar sağlamış bir insandır" dedi.

Bürokratlarımızın yarısı kadın

Bornova Belediye BaşkanıDr. Mustafa İduğ, kadının Türkiye'deki ve dünyadaki rolünün her geçen gün arttığını belirterek, "Bornova Belediyesi olarak bürokratlarımızın yüzde 50'si kadın. İlk yaptığımız çalışmalardan biri BELGEM dershanemizde yarı zamanlı 37 kadın çalışanımızı tam zamanlıya çevirerek Bornova Belediyesi'ne kazandırmak oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Kadın toplum içinde ne kadar çok yer alırsa umut da o kadar çok artıyor" dedi. Başkan İduğ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiyeleri doğrultusunda başta çocuk aktivite merkezleri olmak üzere sosyal projelerle kadınların sosyal hayata daha çok katılmaları için toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

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