Yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, 'Dogo Arjantino' cinsi köpek ata saldırdı. ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, 'Dogo Arjantino' cinsi köpek ata saldırdı. Arabaya bağlı at yere düşerek kanlar içinde kalırken, Köpek, sahibi tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı. Olay, öğlen saatlerinde Selim Bey Mahalesi'nde meydana geldi. Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Arjantino', arabaya bağlı ata saldırdı. Dengesini kaybedip yere düşen at, kanlar içinde kaldı. Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri o anlarda bir şey yapamazken, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, evinin bahçesine bağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü. Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç (50), olayda canını zor kurtardığını belirterek, "Arabamla taşımacılık yapıyorum. Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakaladı. Atım olmazsa aç kalırız. Ne yapacağımı şaşırdım. Köpeğin sahibi atın tedavi masraflarını karşılayacağını söylüyor ama kurtulacağını sanmıyorum. Çünkü 40 dakika boyunca saldırdı" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak - Güncel Selim Bey Göle Güncel Haberler

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