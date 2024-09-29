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Yasağa Rağmen Mantar Toplayanlar Dronla Tespit Edildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlara girişin yasak olduğu bir dönemde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar dron ile tespit edildi. Yetkililer, yasakların yangın riski nedeniyle olduğunu hatırlatarak, denetimlerin süreceğini ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Yasağa rağmen mantar toplamak için ormana girenler dronla tespit edildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu' ilçesinde yasak olmasına rağmen mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar dron ile tespit edildi.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü'nde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, drone ile görüntülendi. Ormanlara girişin 1 Ekim'e kadar yasak olmasına rağmen mantar toplamaya devam eden kişiler, orman muhafaza memurları tarafından uyarıldı. Yetkililer, yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasak olduğunu hatırlatarak, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti. Orman muhafaza ekipleri ise bölgede denetimlerin devam edeceğini ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanabileceğini duyurdu.

Yasağa Rağmen Mantar Toplayanlar Dronla Tespit Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel

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