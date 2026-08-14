Yasak Delindi, Cankurtaranlar Kurtardı

BARTIN'da yasağa rağmen denize girip, dalga ve akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 3 kişiyi cankurtaranlar kurtardı.

Bartın Valiliği, kuvvetli rüzgar ve çeken akıntı nedeniyle Amasra ve Kurucaşile plajları hariç 11 plajda denize girmeyi 3 gün yasakladı. Yasağa rağmen dün akşam saatlerinde Mugada Plajı'nda 1'i çocuk 3 kişi denize girip akıntıya kapıldı. Dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaştığı bölgede, çocuğun çığlıkları üzerine cankurtaranlar denize girdi. Yaklaşık 20 dakika mücadele eden cankurtaranlar, 3 kişiyi sudan çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 kişi de tedbiren Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cankurtaranların 3 kişiyi kurtardığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı