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Kandıra'da yasağa rağmen denize giren kişi kayalıklardan kurtarıldı

Kandıra'da yasağa rağmen denize giren kişi kayalıklardan kurtarıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fırtına nedeniyle denize girme yasağına uymayarak denize giren kişi, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve KOSKEM ekipleri, kişiyi kurtardı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağına uymayıp sürüklendiği kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Bağırganlı Sahili'nde meydana geldi. Kocaeli Valiliği ve Kandıra Kaymakamlığı tarafından fırtına ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren kişi, sürüklendiği kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Sahil Güvenlik ve Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda mahsur kalan kişi olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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